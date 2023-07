Uma mulher, de 21 anos, levou um tiro na bochecha na manhã deste sábado, dia 15, em um bar localizado na Rua 43, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, ela estava com uma amiga no bar quando um homem apareceu, sacou a arma e disparou. Segundo os agentes, a bala não atingiu nenhum osso da jovem. Ela foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência.

A vítima contou aos agentes que o autor do tiro é ex-namorado da amiga. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. O suspeito não foi localizado.