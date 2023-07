Moradores receberam os espaços totalmente reformados na noite de sexta-feira, 14

Os moradores do bairro Mariana Torres ganharam um novo complexo esportivo e de lazer de presente pelos 69 anos de Volta Redonda. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), reformou o campo de grama sintética, que leva o nome de Gabriel da Silva Custódio Teixeira, a quadra poliesportiva coberta e a área de convivência, que conta com novos brinquedos para crianças e mobiliário. Toda estrutura fica na Rua D, ao lado do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que a entrega de mais essa obra para a população comprova que a prefeitura está atuando e reconstruindo todas as regiões da cidade. “Somente nesta semana entregamos praças de esporte e lazer no São Sebastião, Jardim Tiradentes, Água Limpa e Jardim Paraíba, além de uma escola no bairro São Cristóvão e uma creche no Volta Grande III. E até o dia do aniversário do município, na próxima segunda, 17, ainda ganham praças reformadas os bairros Santa Rita do Zarur, Santa Cruz e Três Poços”, contou Neto.

O deputado estadual Munir Neto também comemorou mais essa entrega à população de Volta Redonda. “Cada canto da nossa cidade está ganhando vida novamente com a revitalização das áreas de esporte e lazer que agora voltam a receber a comunidade”, disse Munir, lembrando que o Mariana Torres que conta com o CRAS, implantado em sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), unidade de saúde e escola, agora tem um local seguro para a prática de esporte e para o lazer.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrou que toda infraestrutura no entorno da área de esporte e lazer também foi recuperado. “Fizemos toda calçada, tratamento paisagístico, implantamos nova iluminação e reformamos o ponto de ônibus”, enumerou, avisando que agora vai programar a recuperação de mais duas praças na região, uma no Belo Horizonte e outra no bairro Coqueiros.

O vereador Rodrigo Nós do Povo, que mora no bairro, fez a indicação do nome de Gabriel da Silva Custódio Teixeira para o campo de futebol. “Ele faleceu em junho deste ano, aos 24 anos, por problemas de saúde e o que mais gostava de fazer era jogar bola”, lembrou o vereador, que agradeceu ao prefeito Neto pelas melhorias no bairro. Além disso, Rodrigo Nós do Povo entregou uma Moção de Congratulação ao CRAS do Mariana Torres pela excelência dos serviços prestados. A homenagem foi recebida pela coordenadora da unidade Sônia Aguiar.

Também participaram da cerimônia de inauguração, na noite dessa sexta-feira, 14, os familiares do homenageado, incluindo a mãe dele Ana Cristina da Silva Teixeira, que agradeceu a iniciativa; o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; e toda equipe do CRAS do bairro. E o evento encerrou com show ao vivo programado pela própria comunidade.

Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR