Um acidente ocorrido no sábado, dia 15, deixou um casal com ferimentos ao colidir contra a mureta da Ponte Prefeito José Marcos Pinesch, no Acesso Oeste, em Resende.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas, a jovem de 25, e ele de 24 anos, que foram levadas para o Hospital de Emergência. A mulher foi levada em estado grave.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da paciente. O trânsito sofreu interrupções e foi liberado depois do atendimento às vítimas.