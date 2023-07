Foi identificado como Érico Ferreira Vilela, de 59 anos, o homem que morreu atropelado por um trem, no final da manhã deste domingo, dia 16, por volta das 11h40min, no bairro Siderville, em Volta Redonda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi removido as 15h45min para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços. Ainda não havia detalhes do episódio até o momento desta publicação. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, no Cemitério Portal da Saudade.