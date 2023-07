No fim de semana, os moradores dos bairros Santa Rita do Zarur e Santa Cruz foram os beneficiados

A programação de inaugurações pelos 69 anos de Volta Redonda, neste dia 17 de Julho (segunda-feira), seguiu no fim de semana. No sábado, 15, os moradores do Santa Rita do Zarur receberam a Praça Sebastião Baganha, que conta com quadra poliesportiva, parque para as crianças e aparelhos de ginástica, além do Espaço da Melhor Idade Francisca Rosa Fernandes, um salão fechado, com banheiros, para sediar os encontros do grupo de convivência do bairro. No domingo, 16, no Santa Cruz, a festa foi na Praça Leandro Thomé Damaciano, que tem área de convivência, parque infantil e campo de grama sintética. Todos os espaços foram totalmente reformados.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a presença das famílias dos dois bairros, que compareceram para receber as melhorias e mostraram a importância do trabalho para as comunidades. “Fico muito feliz em constatar que a revitalização dessas áreas de esporte e lazer atende à necessidade da população, trazendo mais qualidade de vida para os moradores”, falou.

Neto lembrou que volta ao Santa Cruz nesta semana, na quinta-feira, 20, às 10h, para entregar UBSF (Unidade de Saúde da Família) Guanahyro Ferreira Neto. “A unidade foi reconstruída para garantir a ampliação do espaço e assim melhorar a qualidade no atendimento para a população e dar mais conforto aos profissionais que lá atuam. Esse era um desejo antigo dos moradores do Santa Cruz e Santa Rita do Zaru que conseguimos atender”, disse o prefeito.

O deputado estadual Munir Neto também esteve nas duas entregas do fim de semana e deu boas notícias aos moradores. “A reforma total dessas duas áreas de esporte e lazer são parte da reconstrução da cidade, iniciada em 2021, que passa pela Infraestrutura, Saúde, Educação e Assistência”, lembrou Munir, avisando que, em breve, o Santa Rita do Zarur vai ganhar um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e que a unidade do Santa Cruz, que abrigou os atendimentos da UBSF enquanto o prédio original era reconstruído, será reformada.

Munir afirmou ainda que como deputado estadual tem atuado também como interlocutor entre a prefeitura e o governo do estado. “Esse trabalho já rendeu benefícios a Volta Redonda, como a destinação de recursos para o asfaltamento das ruas da cidade”, contou.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, responsável pelas obras nas praças, agradeceu à equipe da Pasta. “Somente no mês de aniversário, vamos entregar mais de uma dezena de áreas de esporte e lazer reformadas. É muito trabalho, mas ver a felicidade dos moradores prova que o esforço vale a pena” disse, avisando que já está programada a entrega de outra praça no Santa Cruz, na Avenida Orlando J. Telles, no início de agosto.

O vereador Edson Quinto agradeceu a parceria do prefeito Neto, que trouxe essas e muitas outras melhorias para a região do Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. “Lembro da nossa conversa, em seu gabinete, no início de 2021, quando sentei ao seu lado e falei: estou junto com você. E essa parceria rende frutos como essas duas praças”, contou, citando que os dois bairros também começaram a receber a nova iluminação com lâmpadas LED.

Também prestigiaram as inaugurações do fim de semana o diretor Geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria; o presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Cruz, Alexandro Bandeira de Andrade, o Dinho; e o representante da Associação de Moradores do Santa Rita do Zarur, Maurílio Ovídio. Nos dois eventos, houve show da dupla Jô e Samuel e a comunidade do Santa Rita do Zarur ainda foi brindada com apresentação da Banda Furiosa, do mestre Gilson do Carmo, e da cantora Rebeca Dias. Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR