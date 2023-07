Por Filipe Cury

‘Olha a empadinha, a empadinha fresquinha: fiu-fiu’. É difícil, para não dizer impossível, que tenha um voltaredondense que desconheça esse jargão, narrado por Elias de Oliveira Lacerda, de 59 anos, dono da ‘Empadinha Fiu-Fiu’. Desde a noite da última sexta-feira (14), porém, Elias vive um drama ao ter o seu carro, usado como instrumento de trabalho, roubado por um criminoso no bairro Água Limpa. Pior: o Honda City prata placa KQT-5D04,comprado em 2021, ainda estava sendo pago. Diante disso, amigos estão promovendo uma vaquinha online para ajudar Elias a quitar a dívida do carro e comprar outro veículo para que ele possa dar continuidade às vendas.

“As prestações ainda estavam na metade”, lamentou Elias em entrevista ao Informa Cidade. Na ocasião do roubo, registrado por uma câmera de um imóvel vizinho da Rua Siqueira Campos, o ladrão também levou R$ 600 em espécie além de 30 empadas que estavam para serem vendidas. “Faço sempre esse trajeto e, dessa vez, aconteceu isso. Nunca imaginei que aconteceria. Até os carnês do carro foram levados”, disse. Até o momento desta publicação, o Honda City de Elias ainda não havia sido localizado.

Elias contou que começa a trabalhar às 16h30min e só finaliza o serviço às 21h30min. “Estava na metade do serviço e fui roubado trabalhando. Até agora, nenhum sinal do veículo, que não possui seguro e nem dispositivo de localização de GPS”. Elias trabalha há 28 anos vendendo empadas e começou o seu negócio em Vila Velha (ES), onde trabalhou por 10 anos. “Trabalho há 18 anos em Volta Redonda, sou casado com a Patrícia e tenho três filhas, de 17 e duas de 28 anos”, concluiu.

Elias é morador do Aero Clube. Amigo próximo de Elias e responsável pela vaquinha, Carlos Henrique Rodrigues de Faria, destacou o trabalho do vendedor. “Às vezes as pessoas olham ele com um Honda City e pensam: ‘o cara da empadinha de Honda City’. Mas ele lutou muito para ter o próprio veículo. Foram anos vendendo de bicicleta. A história dele é linda e ele ajudou muitas pessoas: inclusive a mim. O coração dele é sem igual, uma pessoa fora da curva”, exaltou. A meta é arrecadar R$ 45 mil. Saiba como contribuir: https://www.vakinha.com.br/3878242