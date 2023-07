Policiais do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam na tarde de sexta-feira, dia 14, uma moto com numeração raspada e sem documentação no km 42, da RJ-153, no distrito de Santa Isabel em Valença.

A moto era conduzida por um jovem, de 24 anos. O veículo foi apreendido e levado para a 91ª Delegacia de Polícia de Valença, onde o caso está sendo investigado. O condutor foi ouvido e liberado em seguida.