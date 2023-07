Carro de vendedor de empadinhas é encontrado em Barra Mansa

O carro do vendedor de empadinhas, Elias de Oliveira Lacerda, de 59 anos, roubado durante um assalto na noite de sexta-feira (14), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, foi encontrado na noite deste domingo (16) em Barra Mansa. O veículo estava sem as quatro rodas abandonado em uma rua do bairro Boa Vista.

No momento desta publicação, uma viatura da Polícia Militar se encontrava no local e aguardava a chegada de Elias e do amigo Carlos Henrique Rodrigues de Faria para realização do registro de recuperação. Mais cedo, Carlos chegou a abrir uma vaquinha online nas redes sociais na tentativa de arrecadar fundos para comprar um novo veículo para Elias.

O roubo foi filmado por uma câmera de uma casa da Rua Siqueira Campos. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido preso.