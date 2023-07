Bairro ganhou recentemente 11 mil metros quadrados de asfalto e drenagem, além de luminárias de LED

O prefeito Antonio Francisco Neto inaugurou na manhã dessa segunda-feira, 17, a nova Praça do Bairro Três Poços. A área de lazer, que recebeu o nome de Clayton Miranda de Souza, faz parte das obras que estão sendo inauguradas pela comemoração dos 69 anos de Volta Redonda.

Para que a nova praça fosse construída, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), retirou mais de 120 caminhões de terra do local, realizou a terraplanagem do terreno, cavou 22 buracos para a fundação da quadra, construiu e emboçou a parede de bloco em volta da quadra, construiu canteiros, concretou todo o piso da quadra e da praça, além de revitalizar as calçadas já existentes. A nova área de lazer e esporte ganhou ainda brinquedos para as crianças, bancos e academia e ginástica.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a prefeitura vem reconstruindo a cidade e entregando várias obras para a população.

“Nós construímos essas casas aqui, numa outra gestão minha. Agora estamos entregando mais importantes benefícios para os moradores do bairro. Trocamos todas as luminárias para LED, fizemos essa praça atendendo uma antiga revitalização dos moradores e 11 mil metros quadrados de asfalto. Tenho um novo desafio e compromisso com os moradores que é de conseguir o Código de Endereçamento Postal (CEP). Quero agradecer a vocês por acreditarem em nós e aos meus parceiros vereadores, que estão nos ajudando muito a reconstruir a nossa cidade”, ressaltou o prefeito.

O deputado estadual, Munir Neto, que estava presente também comemorou a entrega da obra para a população. Ele foi responsável pela vinda da verba estadual para colocação de asfalto na cidade.

“O prefeito Neto assumiu a cidade totalmente destruída e junto com a Câmara de Vereadores e a equipe da prefeitura estão reconstruído Volta Redonda. Nossa cidade virou um canteiro de obras e de inaugurações. Quero agradecer a toda população pelo apoio que eles dão ao poder público, pois sem esse apoio nada disso seria possível. Contem sempre comigo”, disse o deputado.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, afirmou: “Quando o prefeito Neto me deu a missão de construir essa aérea de lazer tinham apenas dois cabritinhos no local e muita terra. Pedi licença aos moradores pra tirar os animais do local e transformar o local nessa praça que estamos entregando hoje. Tiramos muita terra e construímos um local bonito e totalmente seguro para os moradores, com muro de contenção e fundação muito boa. Quero agradecer a confiança de todos e à minha equipe que não tem medido esforços para executar todas as obras que o prefeito nos pede”, disse a secretária.

Também estavam presentes na cerimônia de inauguração os familiares do homenageado, incluindo a esposa dele Ana Paula Barbosa dos Santos, que agradeceu a iniciativa; o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o presidente do UniFOA, Eduardo Prado; o comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula e os vereadores Fábio Buchecha, Ednilson Vampirinho e Sidney Dinho. Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/VR