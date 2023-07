Polícia Militar apreende drogas em Barra do Piraí

Policiais militares apreenderam na tarde de domingo, dia 16, por volta das 17h30min, depois de uma denúncia anônima, várias drogas na Rua, Rafael Antunes, no Centro de Barra do Piraí.

Uma mulher que estaria praticando o tráfico de drogas, não foi localizada. No entanto, os agentes apreenderam no local 16 sacolés de erva seca picada, 56 pinos com pó (cocaína), três rádios transmissores Baofeng e uma base carregadora.

Todo material foi encontrado em uma área de mata. Os agentes apresentaram os produtos na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.