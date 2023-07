PRF recupera veículo roubado, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização quando visualizou um veículo Nissan/Kicks SL CVT (vermelho) no domingo, dia 17, por volta das 8h40min, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O veículo conduzido por um homem, de 39 anos, foi parado e durante fiscalização ficou constatado que havia indícios de adulteração. Após consulta nos sistemas, os agentes descobriram que se tratava de um veículo com registro de roubo no dia 02 de dezembro de 2021 na 41ª DP no município do Rio de Janeiro (RJ).

Indagado pela equipe sobre a propriedade e procedência do veículo, o homem informou que havia comprado o veículo no final do ano de 2022 e que a negociação ocorreu com a troca de um veiculo Renault Sandero de sua propriedade mais um valor de R$ 15.000,00 pago em espécie ao vendedor.

Informou ainda que visualizou o veículo em um anúncio na rede social e que o negócio foi fechado em um posto de gasolina na cidade de Resende. Ato contínuo, o condutor com sua integridade física preservada e sem o uso de algemas, foi encaminhados à 89° DP em Resende/RJ para a adoção das medidas legais cabíveis.