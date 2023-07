PRF recupera carro furtado na Lúcio Meira, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização na noite de segunda-feira, por volta das 22h35min, quando pararam um veículo Fiat Strada (vermelho), no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura de Barra do Piraí. O veículo abordado tinha placa de Minas Gerais e seguia no sentido Volta Redonda. Durante a fiscalização a equipe percebeu indícios de adulteração e realizou uma verificação detalhada dos sinais identificadores do veículo.

Os agentes constataram de que se tratava de um veículo de mesmas características furtado em Belo Horizonte (MG) em 13 de julho de 2023, sendo, portanto um veículo um clone. Indagado, o condutor de 26 anos informou que veio de ônibus de São Paulo no dia anterior e havia tomado o veículo emprestado de um amigo em Três Rios (RJ).

Diante dos fatos, o condutor ileso e o veículo foram encaminhados para 88º Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, para os devidos procedimentos.