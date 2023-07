Três caminhões tem peças furtadas na BR-393 em Barra do Piraí

Três carretas que estavam estacionadas na madrugada desta terça-feira, dia 18, às margens da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), tiveram peças e acessórios furtados no km 279, no distrito da Califórnia, e no km 255, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Duas carretas Scania estavam paradas no bairro Califórnia, quando um dos condutores acordou com ruídos no meio da madrugada. Ao descer da cabine, constatou a falta de peças e acessórios em seu veículo. O outro caminhoneiro também constatou o furto em sua carreta.

No terceiro caso, já no final da madrugada, o motorista de uma carreta parada no Belvedere também foi despertado por barulhos, quando então ligou o caminhão e viu duas pessoas correrem para o lado oposto da rodovia. Em seguida, ele constatou o furto de uma peça do veículo.

Não se sabe se os ladrões são os mesmos que agiram nos dois pontos da estrada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi comunicada por volta das 3h50min, desta terça-feira. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.