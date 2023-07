O pequeno Leonardo Souza chegou ao mundo no sábado, dia 15, durante as comemorações dos 69 anos da cidade

Em meio às comemorações dos 69 anos de Volta Redonda, o Hospital São João Batista (HSJB) alcançou uma marca especial. No último sábado, dia 15, nasceu o bebê de número mil deste ano na maternidade da unidade médica, que é referência em saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Com 2.070 gramas e 42.4 centímetros, o pequeno Leonardo de Cássio da Conceição Souza chegou ao mundo às 9h47 de parto natural, sendo muito aguardado pela mãe Cleia Cristina da Conceição Vale, de 35 anos, e pelo pai Adão de Cássio Souza, de 58 anos, moradores do bairro Água Limpa.

Cleia já é mãe de duas meninas, de 13 e 9 anos, e agora realizou mais o sonho de ter um menino. Ela elogiou o atendimento que recebeu na maternidade do hospital.

“Minha filha que tem 9 anos também nasceu no Hospital São João Batista e sempre fui muito bem atendida aqui. Minha vontade era ter um menino, pois já tenho duas meninas, e também é o primeiro filho do meu companheiro, uma emoção ainda maior”, comentou a mãe, que também passou pelo procedimento de laqueadura no SUS (Sistema Único de Saúde).

Viúvo, após ficar casado por mais de 30 anos, Adão estava emocionado por realizar o sonho de ser pai.

“O Leonardo foi muito aguardado por nós (eu e minha companheira). É o meu primeiro filho, estou muito feliz, uma emoção muita forte. Toda a gravidez foi planejada, estou concretizando o maior sonho da minha vida”, disse o pai.

A médica Thais Junqueira, coordenadora do Alojamento Conjunto da Maternidade do Hospital São João Batista, destacou a felicidade de acompanhar o nascimento de Leonardo.

“Além da alegria do bebê de número mil deste ano, ele veio de uma maneira muito linda para esta família, que já tem outros filhos que nasceram aqui na Maternidade do Hospital São João Batista. Que venha o bebê dois mil”, celebrou a médica. Fotos de divulgação- Secom/PMVR.