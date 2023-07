Prefeitura e Empresa VLI fizeram panfletagem na passagem de nível da Rua Duque de Caxias, próximo ao Jardim das Preguiças, no Centro

Com o objetivo de alertar população sobre os riscos de acidentes na linha férrea, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal (Programa de Educação no Trânsito – PET), promoveu uma campanha de conscientização nesta terça-feira, dia 18, com o apoio da empresa VLI (Valor da Logística Integrada).

Foi realizada uma panfletagem na passagem de nível da Rua Duque de Caxias, próximo ao Jardim das Preguiças, no Centro. Pessoas que transitavam pelo local receberam folhetos e foram orientados a respeito dos cuidados que devem ter para não ocasionar sinistros ou acidentes. Além dos pedestres, os motoristas também receberam o informativo.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, ressaltou o foco da ação. “Esse trabalho busca mostrar para as pessoas que uma prática segura previne maiores ocorrências. Precisamos ter um trabalho voltado à conscientização dos motoristas e pedestres para que eles respeitem a sinalização e assim evitem o risco de acidentes”, disse.

Maquinista da VLI e um dos responsáveis pela campanha, Guilherme de Oliveira pontuou o motivo da conscientização. “Devido à quantidade de acidentes, unimos forças para fazer um trabalho em conjunto. O objetivo é reduzir esses números e transmitir para as pessoas a importância de ter um comportamento respeitoso no cruzamento da linha do trem”, frisou.

Ailton Santos Carlos, morador do bairro Siderlândia, relatou que a campanha é fundamental. “Muito importante porque as pessoas às vezes estão apressadas e passam correndo. O trem avisa, apita, mas mesmo assim ainda acontecem acidentes”.

Pátio de Manobras

A conscientização também tem como intuito preparar o munícipe sobre as modificações realizadas no Pátio de Manobras. O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, frisou que é preciso ter atenção com as novas vias que serão colocadas. “Por causa dos avanços das obras, as empresas estão tendo que se adequar e cada vez mais as pessoas e os veículos devem estar atentos”, concluiu. Foto: Felipe Vieira