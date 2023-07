Nesta quarta-feira (19), o deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) em duas importantes agendas no Sul Fluminense. Em Barra do Piraí, reuniram-se com Maércio de Almeida, pré-candidato à prefeitura do município pelo PSB, para debater a política na região.

Após o encontro, seguiram para Volta Redonda, onde visitaram o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense (ICHS-UFF), no Aterrado. Na pauta, as obras do bandejão da unidade, cujo objetivo é atender também os alunos do campus Vila e do Instituto Federal de Pinheiral, e ainda a construção de um alojamento para acolher os estudantes.

Amanhã (20), as visitas seguirão pelo sul do estado. Em Resende, Jari e Bandeira de Mello participarão do evento de filiação do companheiro Luiz Felipe, que será o candidato do PSB à prefeitura da cidade. Em Volta Redonda, visitarão o campus da UFF na Vila. Haverá também um agenda importante com o prefeito de Quatis, Aluísio D´Elias.