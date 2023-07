Programa ‘Comida de Verdade’ irá doar cestas de alimentos para usuários dos equipamentos de proteção básica da Smac que tenham crianças de 0 a 6 anos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), lançou nesta quarta-feira, dia 19, um projeto para garantir alimentação às famílias em vulnerabilidade socioeconômica e insegurança alimentar e nutricional. O “Comida de Verdade” irá doar uma cesta de alimentos contendo verduras, legumes e frutas para grupos familiares que estejam sendo acompanhados pelos equipamentos de proteção social básica da Smac, com crianças de 0 a 6 anos, e que recebem o Cartão Alimentação. A previsão é que cerca de 400 crianças e suas famílias sejam atendidas nesta primeira etapa que irá até março de 2024.

As doações serão entregues pelo Banco Municipal de Alimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com dia e horário definidos pelas equipes da segurança alimentar e nutricional da Smac, conforme disponibilidade do Ceasa/RJ (Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro), podendo ser mensal ou bimestral. A cesta terá cinco quilos para famílias de até cinco pessoas e sete quilos para as com mais de seis pessoas.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial, Thaís Alexandre, ressaltou que a prioridade do projeto será auxiliar usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) nos Cras.

“A situação de insegurança alimentar e nutricional cresceu de forma mais intensa após a pandemia de Covid-19, quando agravou o quadro de desigualdades sociais que já estavam instaladas no país. Cientes disso, e almejando o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e a diminuição do número de pessoas em situação de insegurança alimentar no município, criamos o projeto “Comida de Verdade”, explicou a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou que esta é uma importante estratégia para ampliar o consumo de frutas, verduras e legumes, principalmente durante a primeira infância.

“O projeto serve para potencializar as ações dos nossos serviços, reforçando o compromisso do município em atender e contribuir com o acesso à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional, especialmente para o desenvolvimento da primeira infância”, disse a secretária. Fotos: Geraldo Gonçalves-Secom/PMVR