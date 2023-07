Trânsito: Prefeitura implanta sentido único em vias do Ano Bom

Alterações atingirão as Ruas Orlando Brandão e São Jorge a partir desta quinta-feira (20)

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, está realizando alterações no tráfego de veículos em duas vias do bairro Ano Bom. Com isso, as Ruas Orlando Brandão e São Jorge passarão a ter sentido único a partir desta quinta-feira, 20 de julho.

O tráfego na Orlando Brandão passará a seguir em direção à Praça das Nações Unidas. Já para chegar ao bairro Vila Orlandélia, o retorno deverá ser feito pela Avenida Presidente Kennedy e seguindo pela Rua São Jorge.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, a medida tem o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito, diminuindo as retenções e beneficiando tanto os moradores, quanto os comerciantes da localidade. “Como a área possui muitos estabelecimentos comerciais e prédios residenciais, o funcionamento em mão única vai facilitar a fluidez na via, além de organizar o estacionamento e os locais para carga e descarga de mercadorias”, informou Daniel Abreu, ressaltando que os resultados da mudança serão avaliados pela equipe da pasta.

A Secretaria de Ordem Pública já iniciou a sinalização nas duas ruas e a Guarda Municipal está orientando os condutores a respeito do tráfego de veículos.