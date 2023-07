Abrindo a agenda de eventos, nesta quarta-feira (19), às 19h, haverá uma roda de conversa no Clube Palmares, no bairro Jardim Europa

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, Latino-Americana e Caribenha, celebrado no próximo dia 25, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), promove a partir desta quarta-feira (19) uma série de atividades temáticas ao longo deste mês. A data também marca o Dia Nacional de Tereza de Benguela, líder do Quilombo Quariterê, localizado na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, e, por 20 anos, liderou a resistência contra o governo escravista e coordenou as atividades econômicas e políticas do Quilombo.

Abrindo a agenda de eventos, nesta quarta-feira (19), às 19h, haverá uma roda de conversa no Clube Palmares de Volta Redonda, localizado na Rua Paris s/n, Jardim Europa. O tema é: “Quem foi Lélia González?” e abordará a história da intelectual, autora, política, professora, filósofa e antropóloga brasileira. Pioneira nos estudos sobre Cultura Negra no Brasil e cofundadora do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras do Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado e do Olodum.

O Dia Internacional da Mulher, Latino-Americana e Caribenha é importante e reconhecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) para marcar a luta no enfrentamento da violência, do racismo e das desigualdades sociais. As mulheres organizadas de Volta Redonda – mulheres negras e representantes dos movimentos sociais – estarão nos eventos comemorativos e manifestações programadas.

“Em nosso município teremos uma série de atividades que vão até o próximo dia 29. No dia 30, as mulheres negras organizadas de Volta Redonda estarão no Rio de Janeiro participando da IX Marcha das Mulheres Negras, dia 30 de julho, às 10h. A concentração das mulheres para o ato público de caminhada será no Posto 4 de Copacabana. Um ônibus alugado pela prefeitura vai sair na parte da manhã da Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, levando as Mulheres Negras representantes de Volta Redonda”, disse a secretária da SMDH, Glória Amorim.

Confira a programação completa abaixo:

Memorial Zumbi (R. Vinte e Três – Vila Santa Cecília)

24/07 – 19h – Jongo Di Volta

25/07 – 19h – Abertura da Exposição Terezas

26/07 – 19h – Bate-papo – Mulheres Negras Empresárias

28/07- 10h- Reunião da Rede Global de Cidades Antirracistas- 10h

28/07- 14h – Lançamento do Sistema de Monitoramento de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

29/07- 10 às 17h – Feira Das Mina Preta

Biblioteca Municipal

27/07 – 9h – Roda de Conversa com servidores públicos: “Panorama das políticas públicas para mulheres negras”

28/07 – 10 às 20h – Feira Literária de Mulheres Negras (Flimina)

Clube Palmares (Rua Paris s/n, Jardim Europa)

19/07 – 19h – Projeto Sankofa Palmares – Roda de Conversa: Quem foi Lélia González?

20/07 – 19h – Live sobre Mulherismo Africana

29/07 – 14h – Roda de Conversa: Maternidades Negras/Atividade para crianças

29/07 – 16h – Roda de Samba

Grupo das Marias (Estr. Nossa Sra. da União s/n, Retiro)

29/07- Roda de Conversa de Mulheres Negras e Samba de Terreiro