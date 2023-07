Eventos vão marcar centenário do nascimento de dom Waldyr Calheiros

Ele comandou a diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda por três décadas

O centenário de nascimento de Dom Waldyr Calheiros, no próximo dia 29, será marcado por uma série de eventos em sua memória. Dom Waldyr, nascido em Murici, no interior de Alagoas, foi bispo da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda por 33 anos, entre 1966 e 1999. Ele morreu em 30 de novembro de 2013, quando já havia sido sucedido na diocese por Dom João Maria Messi.

Alguns eventos já estão definidos (veja abaixo), mas outros deverão ser programados, já que há uma reunião para tratar do assunto na manhã desta sexta-feira (21), no salão nobre da Câmara de Vereadores.

Com uma atuação marcada por lutas sociais, Dom Waldyr foi ordenado padre em 25 de julho de 1948. Sua nomeação para a Diocese Barrar do Piraí-Volta Redonda se deu em 20 de outubro de 1966. Ele chegou à cidade logo no início de dezembro daquele ano. Atuou fortemente junto a movimento de posseiros e também dos trabalhadores, especialmente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Quem já esteve perto, não se esquece da atuação do bispo, mesmo hoje estando longe de Volta Redonda. Caso de Suzete de Paiva Lima Kourliandsky, que mora em Paris. No início da década de 1990, ela conheceu o bispo atuando no gabinete de um vereador (José Garcia), eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Seu desejo de estudar teologia foi incentivado pelo religioso e, com a ajuda dele, realizou seu desejo.

Ela recorda que esteve com o bispo, então já na condição de emérito, na casa dele, no bairro São Luís. “Continue trabalhando pelos pobres”, disse Dom Waldyr a Susete, que, junto com o marido, especialista em assuntos ligados à América Latina, atua na Almaa (Ação Dentro do Mundo para a América Latina e África). “Dom Waldyr foi um homem comprometido com o seu tempo, deu a sua vida por cuidar de nós. Este cuidar da vida deve ser a nossa missão, nosso primeiro desafio. Foi um grande evangelizador, um grande missionário que passou na vida de Volta Redonda”, diz Suzete sobre Dom Waldyr.

Veja o que já está definido

Dia 22/07 – Caminhada da Memória, com concentração às 14h30min em frente da casa onde Dom Waldyr residia, na Rua Domingos Caruso, no bairro São Luís. Na sequência, mesa de memória na igreja. Organização: Paróquia São Luiz.

Dia 27/07 – Live “Memórias de Dom Waldyr”, com Elisa Ferreira, Luiz Henrique e Hugo Leonardo. https://www.youtube.com/results?search_query=cnbl+leste+1. Organização: Comissão Regional Fé e Política.

Dia 29/07 – Celebração e testemunhos da memória de Dom Waldyr: missa às 7h, na Igreja Santa Cecília, na Vila e, a partir das 9h, no Centro Social Santa Cecília, mesa de testemunhos. Organização: Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda.

Dia 29/07, às 16h – roda de conversa ao lado da estátua de Dom Waldyr, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília. Organização: Mulheres Militantes dos Direitos Humanos.

Dia 09/08 – Memórias de Dom Waldyr com estudantes – auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo di Biase), no Aterrado. Organização: curso de história do UGB e MEP-VR (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) Foco Regional