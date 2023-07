Motorista de ônibus sofre tentativa de homicídio em Paraíba do Sul

Um motorista de ônibus, de 57 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, no final da manhã desta quinta-feira, dia 20, na Estrada Joaquim José da Silva Xavier, no bairro Queima Sangue, em Paraíba do Sul.

Ele foi encontrado com ferimentos em várias partes do corpo, inclusive na cabeça, ao volante do veículo. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para Hospital Nossa Senhora da Piedade. Mais tarde foi transferido para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

Policiais foram informados por uma testemunha que viu quando um homem branco, alto e magro desceu do ônibus com as mãos sujas de sangue. Ele jogou no chão uma blusa de frio que usava e fugiu em uma motocicleta vermelha, que se encontrava estacionada próximo do ônibus.

A moto seguiu em direção ao distrito de Sebolas. Os policiais fizeram buscas, mas não encontraram nenhum suspeito com as características descritas pela testemunha.