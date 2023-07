Evento aconteceu nesta quinta-feira, dia 20, e reuniu mais de 400 pessoas no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado

“O Impacto da doença de Alzheimer na família” foi o tema de um seminário realizado nesta quinta-feira, dia 20, pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). O evento reuniu mais de 400 pessoas no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado.

Durante todo o dia, a gerontóloga e pedagoga, Cláudia Alves, que tem especialização em educação especial, cuidados paliativos, comunicação compassiva e comunicação não verbal com base em Neurociência, falou sobre a sua experiência em cuidar, há 12 anos, da sua mãe, que tem Alzheimer. Ela tem um canal no Youtube chamado “O Bom do Alzheimer: cuidando de forma leve e assertiva” e foi criadora do método LoveCare, que tem transformado a vida de milhares de famílias e profissionais da área de saúde, mostrando que é possível cuidar de um paciente de Alzheimer sem deixar de cuidar de si mesmo e da família.

“A minha intenção é de plantar uma sementinha no coração de cada para olhar a pessoa idosa e com Alzheimer com mais empatia. É uma doença muito desafiadora, não é fácil de cuidar, mas com amor a gente consegue. Nesse encontro mostrei a prática, são estudos e observações que vivi cuidando da minha mãe”, disse.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que em Volta Redonda a prefeitura criou uma rede de apoio com programas e projetos para atender a essa população e suas famílias.

“Nossa cidade conta com uma equipe que realiza um trabalho de excelência no cuidado do idoso. Tanto na Assistência (Social), quanto no Esporte, Lazer e Saúde. Isso tudo graças ao nosso gestor, o prefeito Neto, que tem um olhar diferenciado para nossa população, especialmente para a Melhor Idade. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e de mudar a vida dos moradores de Volta Redonda para melhor. Quero agradecer a minha equipe e os moradores de outras cidades que vieram participar do nosso evento”, disse a secretária.

Segundo a coordenadora do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos, Danielle Freire, “Promover esse seminário amplo traz o nosso compromisso com toda a população que ainda não teve acesso às informações e orientações feitas pelo Centro de Alzheimer. Poder falar para uma coletividade conjuga um dos nossos objetivos, que é trazer a temática para o maior público possível e, com isso, impactar positivamente na promoção do conhecimento e informações adequadas”.

O deputado estadual, Munir Neto, também esteve presente no evento e destacou o trabalho que vem sendo realizado em Volta Redonda para a Terceira Idade.

“Nosso município é referência em vários setores, inclusive na Assistência Social. Temos todos os equipamentos que uma cidade precisa ter. Temos o maior número de Centro de Referência de Assistência Social (Cras) por número de habitantes, temos dois Centros Dias, Grupos de Convivências, isso somado aos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias de Esporte e Lazer, e Educação, além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Isso tudo influência na saúde da Melhor Idade e são ações que fazem Volta Redonda ser diferenciada, graças ao olhar do prefeito Neto que é apaixonado pela Terceira Idade”, ressaltou o deputado. Fotos: Geraldo Gonçalves-Secom/PMVR.