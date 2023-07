Preso e algemado foge da delegacia em Resende

Um homem, suspeito de tráfico de drogas fugiu, na quarta-feira, por uma janela da Delegacia de Polícia de Resende. Um dos policiais militares responsáveis por sua captura prestava depoimento e outro o mantinha sob custódia.

O suspeito que estava algemado e sentado numa sala conseguiu, mesmo algemado, saiu por uma janela da delegacia. Segundo a Polícia Civil, enquanto o agente prestava depoimento, outro policial esteve sob custódia do suspeito, em uma sala ao lado da recepção.

Ele tinha sido preso em flagrante com 74 pedras de crack no bairro Cabral. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu “por uma estreita janela, localizada no alto da sala”. Os agentes chegaram a fazer buscas pelo suspeito, mas ele não havia sido encontrado.

A Polícia Civil informou que o policial militar que estava responsável pela custódia do suspeito não flagrou a fuga, pois “havia se afastado momentaneamente do recinto”. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que o policial foi preso, conduzido ao Batalhão Especial Prisional da Corporação no Rio de Janeiro (RJ), e que um procedimento apuratório foi instaurado pelo comando do 37° BPM (Resende) para averiguar as circunstâncias da fuga.

O delegado de Resende disse que a Polícia Civil também instaurou um procedimento para apurar a conduta do policial militar. Veja na íntegra a nota da Polícia Militar

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que um procedimento apuratório foi instaurado pelo comando do 37° BPM (Resende) para averiguar as circunstâncias da fuga de um preso que encontrava-se sob supervisão de um Policial Militar, no interior da delegacia de Resende, 89ª DP. O policial foi autuado no Crime Militar, baseado no Artigo 179 e encaminhado ao HCPM para a realização dos exames pertinentes e, posteriormente, será conduzido ao Batalhão Especial Prisional da Corporação”, informou.