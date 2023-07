PRF prende homem por receptação de veículo em Volta Redonda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo I/Toyota Hilux (prata), na manhã desta quinta-feira, dia 20, por volta das 10h30min, na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

O veículo era conduzido por um homem, de 33 anos, que possui extensa lista criminal, como: homicídios, tráfico de drogas, entre outros. Durante a fiscalização e a análise dos elementos identificadores do veículo, foi observado que havia indícios de adulteração.

Ao ser feita uma consulta nos Sistemas da PRF, foi constatado que o veículo original possuía uma ocorrência de roubo registrado no dia 15 de junho de 2023 na 1ª Delegacia de Polícia, no município de Andrelândia (MG).

Além dessa ocorrência, consta também roubo a outros dois veículos e diversos bens/valores da vítima, como: joias, relógios, celulares, TVs, videogame, drone e etc. No interior do veículo, foi localizado um veículo aéreo não tripulado, também conhecido como drone, da mesma marca e modelo registrado no registro de roubo.

Foi apresentado pelo condutor um documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (com indícios de falsificação). Indagado pela equipe sobre a propriedade e procedência do veículo, o suspeito informou que havia comprado o veículo no dia 26 de junho de 2023, pelo valor de R$221.000,00, numa loja na Barra da Tijuca (RJ).

Segundo ele, deu um Honda Civic de entrada (não soube informar a placa), e mais R$110.000,00 em espécie. Junto com ele foi encontrado o valor de R$6.607,00 que disse ser dinheiro das lojas de açaí que ele possui em Barra Mansa (RJ).

Com o uso de algemas ele foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Volta Redonda, para as medidas legais e cabíveis.