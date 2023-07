A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está agilizando o serviço de poda de árvores no município. Através do “motopoda”, equipamento que possibilita a realização de cortes de galhos no alto das árvores, o serviço atende as áreas onde o caminhão não consegue chegar, como escadões, vias estreitas e praças públicas.

O equipamento tem uma ‘lança’ sobressalente que, acoplada à máquina, pode alcançar até cinco metros, levando em conta a altura do operador técnico. As equipes de poda têm mais facilidade em alcançar as árvores que não puderam ser podadas, anteriormente, porque o caminhão não conseguiu ir até ao local.

“A motopoda está sendo muito útil nos locais de difícil acesso para o caminhão, principalmente as praças públicas. Estamos conseguindo atender à demanda reprimida por conta da dificuldade de acesso”, de acordo com o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos de divulgação- Semop/PMVR.