Um carro pegou na tarde desta sexta-feira, dia, 21, nas proximidades do posto da Polícia Militar, na Rua 207, no bairro São Lucas, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas. Não há informações sobre feridos.

O trânsito ficou com retenção no momento em que os bombeiros apagavam as chamas.