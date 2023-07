Futuras mamães conheceram também o Banco de Leite Humano da unidade; as gestantes são acompanhadas na UBSF do bairro Volta Grande, onde fazem o pré-natal

Com o objetivo de acolher e humanizar um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher, sete grávidas visitaram nesta sexta-feira, dia 21, a maternidade e o Banco de Leite Humano do Hospital do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, unidade médica referência em saúde pública no estado do Rio de Janeiro. As gestantes são acompanhadas na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro Volta Grande, onde fazem o pré-natal pela Rede Municipal de Saúde.

A visita foi acompanhada pelas médicas de saúde da família da unidade básica, Elisangela Bonifácio e Laís de Carvalho Fiedler; pelo coordenador do Banco de Leite Humano, André Baptista; pela médica residente de ginecologia e obstetrícia Sara Coelho e pela gerente de enfermagem Glauciléia Arbach.

“É extremamente importante conhecer o local onde elas (grávidas) vão ter o bebê, porque isso passa uma segurança para mãe. Estar em um ambiente conhecido gera conforto e é fundamental o apoio da equipe médica desde o início. As mães precisam desse acolhimento que faz parte da humanização em saúde, na rede municipal”, citou a médica Elisangela Bonifácio.

Entre as visitantes estava Hillary Rangel, de 22 anos, que está com 18 semanas. Ela está na sua segunda gravidez, desta vez aguardando uma menina, e o parto do seu primeiro filho também foi feito na maternidade do HSJB.

“Estou visitando pela segunda vez a maternidade com outras gestantes, que também fazem o pré-natal comigo e é uma experiência muito boa. Tive o meu primeiro filho nesta maternidade, hoje ele tem cinco anos, e me sinto muito segura em ter o meu segundo aqui também, porque toda a equipe médica nos acolhe com bastante afeto. Devido a todo o atendimento que recebi vou ter a minha filha aqui também”, disse Hillary.

Já Jhennifer Silva de Jesus, de 23 anos, é mãe de primeira viagem e está com 12 semanas de gestação.

“Me senti muito acolhida. Estava bem ansiosa para conhecer a maternidade onde vou ter o meu primeiro filho e a expectativa só aumenta com o tempo. A equipe me deixou bem à vontade, consegui tirar várias dúvidas com as médicas, pois muitas pessoas falam várias coisas e isso afeta a segurança das gestantes. Esta visita foi fundamental para me ajudar a entender todo o processo de parto”, disse a jovem.

Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.