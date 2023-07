Objetivo é prevenir e conscientizar a população acerca dos riscos causados à saúde pública e ao meio ambiente

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), tem realizado diariamente ações de patrulhamento preventivo contra as queimadas na região Oeste e Sul do município. O intuito é garantir a prevenção e os cuidados contra incêndios de maior proporção, que acarretam prejuízos para o meio ambiente e para os moradores.

O gerente de Fiscalização da Secretaria, Felipe Rodrigues, ressaltou que a Guarda Ambiental está focando as ações nas áreas da cidade em que mais ocorrem queimadas.

– É um período do ano onde ocorrem muitos registros de incêndio devido ao período de seca e a falta de chuva. É essencial relembrar a população acerca da prevenção às queimadas, pois causam danos irreversíveis à saúde pública e ao meio ambiente. A Guarda Ambiental faz patrulhamento preventivo com o objetivo de fiscalizar as áreas e orientar a população a não fazer queimadas de lixo, capina e outras ações do tipo, pois podem acarretar em um incêndio de maior proporção e gerar prejuízos às casas próximas, pastagens e até mesmo causar a morte de animais – destacou Felipe.

Nos seis primeiros meses de 2023, foram atendidas 38 denúncias. Foram emitidos 11 autos de infração, totalizando mais de R$ 50 mil reais. As áreas em que mais ocorrem queimadas na cidade são da região Oeste e região Sul. A Guarda Municipal impede a queima ao ar livre, de qualquer resíduo sólido ou líquido, inclusive lixo doméstico, restos de capinas, varrição ou animais, sujeitando os infratores às penalidades legais.

Provocar queimadas é crime, de acordo com o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). A pena pode ser de multa, detenção e reclusão para o autor, e de outras penalidades de acordo com a extensão dos danos.