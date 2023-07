Uma mulher morreu atropelada por um ônibus na tarde desta sexta-feira, dia 21, na BR-393 (Lúcio Meira), na saída do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local, assim como equipes de resgate da concessionária que é responsável pela rodovia. O corpo da vítima está debaixo de uma das rodas dianteiras do ônibus. A mulher, de identidade ainda desconhecida, seria moradora do bairro Caieiras.

A perícia é aguardada para o local. O ônibus envolvido no acidente é da Viação Elite, linha Cerâmica União. (Foto: Redes Sociais)