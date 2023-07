Agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar detiveram no início da noite desta sexta-feira, dia 21, por volta das 18h20min, quatro suspeitos de tráfico de drogas na Avenida Chequer Elias, no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí.

Foram apreendidas 285 unidades plásticas com cocaína, cinco trouxinhas de maconha, duas maquininhas de cartão de crédito e R$ 645,00.

A ocorrência foi conduzida à 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.