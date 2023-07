Medidas fazem parte de um projeto de Lei da prefeitura que visa melhorar a qualidade do ensino e valorizar os profissionais da rede municipal

A Prefeitura de Volta Redonda vai encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de Lei para implantação da recomposição de jornada dos professores. A medida assegura o direito do professor de Volta Redonda ter 1/3 da carga horária para planejamento de aulas, como prevê a legislação federal. Na prática, os docentes terão mais tempo para planejamento das aulas, reuniões e correção de atividades, em um local de escolha livre, além de um aumento salarial.

Na proposta que será enviada à Câmara, os Docentes I (professores do 6º ao 9º Ano) terão seis horas semanais para o planejamento de aulas, sendo três com local de escolha livre; com um aumento salarial de 17,6%. Já para os Docentes II (Educação Infantil e do 1º ao 5º Ano), serão nove horas semanais voltadas ao planejamento, sendo cinco em local de escolha livre; com um aumento salarial de 16%.

“O que estamos fazendo é valorizar os nossos profissionais e também investindo na qualidade das aulas, pois os professores terão mais tempo para o planejamento de suas aulas. Estamos buscando soluções para tudo. É um direito que o professor tem e vai passar a ser Lei, a partir do dia 1º de agosto”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, elogiando o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

Além do reajuste no salário, mais 40 Docentes II serão contratados. A proposta foi construída após um estudo de viabilidade feito em conjunto entre as secretarias de Educação (SME), Administração (SMA), Fazenda (SMF), Controladoria Geral do Município (CGM) e Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Queríamos uma proposta que o tempo de interação com os alunos fosse mantido, e conseguimos, graças ao trabalho em conjunto da SME com as demais secretarias, a CGM e a PGM. Antes, o Docente I tinha duas horas para o planejamento e agora aumentou para seis; enquanto o Docente II, que antes tinha quatro horas para a organização de suas aulas, agora terão nove horas. Quero agradecer ao prefeito Antonio Francisco Neto pela sensibilidade e especialmente ao secretário municipal de Administração, Cláudio dos Santos Franco”, disse o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.