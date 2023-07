Parceria foi firmada durante o ‘Cont In Rio’, evento para contadores do Sul Fluminense, realizado no teatro da Fevre, na noite dessa quinta-feira, 20

A Prefeitura de Volta Redonda assinou Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) para implementar ações conjuntas nos eixos de apoio técnico, capacitação, fiscalização, otimização no atendimento ao profissional contábil pelas repartições, intercâmbio e integração de dados, além de orientação ao contribuinte. A parceria foi firmada durante o “Cont In Rio”, evento voltado para os profissionais de contabilidade, realizado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal, na noite dessa quinta-feira, 20.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou do evento e disse estar honrado por Volta Redonda sediar o evento que reuniu contadores de todo Sul Fluminense. “Sou muito grato aos contadores do município, que tiveram papel fundamental no início desta gestão, em momento de dificuldade quando aumentar a receita era imprescindível. O contato com os profissionais foi facilitado pelo vereador Luciano de Souza Portes, o Luciano Mineirinho, que também é contador, a quem agradeço pela parceria”, falou Neto, citando a presença do deputado estadual Munir Neto, no evento, lembrando que sua atuação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) também tem sido determinante para que a reconstrução de Volta Redonda avance.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), Samir Nehme, assinou o documento junto com Neto e agradeceu ao prefeito pelo apoio irrestrito para a realização do evento. “Este é um momento muito importante para nós contadores. O ‘Cont In Rio’ promove conhecimento, relacionamento e entretenimento. E estamos felizes em saber que somos o primeiro grupo a usar esse teatro após passar por reforma geral. O espaço está lindo. Obrigado”, agradeceu Samir.

O “Cont In Rio” ainda teve palestras com profissionais da área e happy hour com música ao vivo. A abertura do evento, que segue nesta sexta-feira, 21, reuniu representantes do Instituto de Defesa do Profissional da Contabilidade (IDPC), que idealizou o evento; da Jucerja; da Associação das Empresas de Serviços Contábeis e Atividades Afins de Volta Redonda; do Sindicato dos Contabilistas de Volta Redonda; do Sescon Sul Fluminense; do Sebrae; do Senac; do Sesc; e Fecomércio; além do prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis.

Representando a Prefeitura de Volta Redonda estavam o secretário municipal de Fazenda, Vinícius Arbach, e a subsecretária da SMF, Lygia Morelli; a secretária de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, e o subsecretário da pasta, Paulo César Coutinho; o presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira; e o coordenadora da Casa do Empreendedor, Haroldo Fernandes. Fotos de divulgação – Secom/PMVR