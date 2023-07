Horário especial busca incentivar o apoio aos jogos do Brasil e garantir flexibilidade aos servidores municipais

O prefeito Antonio Francisco Neto decretou ponto facultativo nos dias em que a Seleção Feminina entrar em campo na Copa do Mundo de Futebol. A competição teve início no último dia 20 e está acontecendo na Austrália e Nova Zelândia. Horário especial busca incentivar o apoio aos jogos do Brasil e garantir flexibilidade aos servidores municipais.

O Brasil estreia na próxima segunda-feira (24), às 8h, diante do Panamá. Neste dia, o expediente dos servidores municipais terá início às 11h, uma hora após o término da partida.

Nos outros dois jogos da primeira fase: no sábado (29) contra a França; e no dia 2 de agosto, quando enfrenta a Jamaica, as partidas têm início às 7h. Nesses dias, o expediente começará às 10h.

O horário especial não se aplicará aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e os que prestam serviços considerados emergenciais, essenciais, de manutenção ou urbanos e os executados através de escala.