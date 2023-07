Policiais militares detiveram no fim da tarde deste sábado, dia 22, três suspeitos de tráfico de drogas na localidade conhecida como Borelzinho, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Os agentes chegaram até o trio após denúncias de populares sobre venda de drogas no local. Com eles, segundo as primeiras informações, foram encontradas uma quantidade ainda não contabilizada de drogas e um revólver calibre 38.

No momento desta publicação, os suspeitos estavam sendo ouvidos na delegacia da cidade.