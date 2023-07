Uma manifestação contra o pó de ferro (pó preto) que é emitido pela Usina Presidente Vargas (Companhia Siderúrgica Nacional), está previsto neste domingo, dia 23, às 10 horas, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

O ‘Ato contra a Poluição’ está sendo organizado por moradores que sofrem com a poluição emitida pela CSN. Os manifestantes irão percorrer as ruas do bairro protestando contra os danos que afetam não só a saúde, mas também o meio ambiente, causados pelas ações da siderúrgica.

Segundo os organizadores, o evento deve contar com mais de 1,2 mil manifestantes. Um ofício comunicando o ato foi enviado no dia 30 de junho de 2023, para a Semop, Secretaria Municipal de Ordem Pública, e Guarda Municipal e outro para o comando do 28º Batalhão da Polícia Militar, em 5 de julho deste ano.

PÓ PRETO

O pó preto formado por micropartículas de ferro que caem sobre a cidade deixou de ser monitorado pelo estado há seis anos e ameaça a saúde pública, causando sobretudo doenças respiratórias, segundo especialistas. Um teste com imã é o que comprova que a poeira tem origem magnética.

CSN

Segundo a CSN, a empresa acredita e corrobora o entendimento de que o direito à livre manifestação constitui um dos pilares fundamentais do estado democrático de direito, no entanto, identificou um pequeno e isolado grupo de manifestantes, que representam a ‘minoria radical’, atos que fogem totalmente do direito à livre manifestação, considerados ilegais.

Nota da CSN

A CSN informou que se ‘viu forçada’ a tomar medidas legais cabíveis, diante do iminente risco destas ações impactar aos trabalhadores e demais colaboradores da empresa. Segundo a CSN, a Justiça arbitrou multa única e pessoal de R$ 20 mil por pessoa para quem cometer atos de vandalismo ou obstrução de vias públicas e vias de acesso à CSN, como propriedades de apoio, terceirizadas e depredação de patrimônio público e privado.

“Derradeiramente, a CSN reitera seu irrestrito compromisso com o estado democrático de direito, em especial no que diz respeito ao direito à livre manifestação”, concluiu o comunicado.