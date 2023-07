MPRJ obtém prisão preventiva de pastor acusado de assédio sexual 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou e obteve a decretação da prisão preventiva de um pastor acusado de assediar sexualmente quatro mulheres, incluindo duas adolescentes, em Japeri. A prisão foi requerida pela 1ª Promotoria de Justiça de Japeri, que denunciou o pastor pela prática dos crimes de assédio sexual e de induzimento a satisfação de lascívia de outrem.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Japeri. O denunciado não foi encontrado na igreja nem em sua residência, tendo sido preso em Minas Gerais, no dia 19/07.

De acordo com a denúncia, o pastor utilizava sua posição de líder religioso para praticar assédios contra mulheres e adolescentes. Quando questionado por seus atos, exercia sua influência para deslegitimar e descredibilizar as vítimas. A investigação se iniciou após o registro da ocorrência pela madrasta de uma das adolescentes, relatando que ela e sua enteada eram objeto de assédio pelo pastor.

Após a instauração do inquérito policial pela 63ª Delegacia de Polícia, foi possível identificar outras duas vítimas do mesmo pastor, além de haver indícios de diversas outras vítimas do líder religioso. O pastor prestou depoimento em sede policial, em que confessou parcialmente os fatos sob a justificativa de ser um líder religioso que tentava ajudar as vítimas.