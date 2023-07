Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Rosa, em Valença (RJ)

Policiais militares do 10º BPM apreenderam neste sábado, uma sacola com 20 trouxinhas de maconha, em um ponto de ônibus localizado no bairro Santa Rosa II, em Valença.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde ocorreu a apreensão das drogas. Policiais receberam informações sobre uma carga de drogas que seria deixada atrás de um ponto de ônibus, em frente à entrada do bairro Santa Rosa II, no local conhecido como Cambota.

Segundo os agentes, dois homens estariam encarregados de buscar as drogas. Ninguém foi encontrado nos arredores. A sacola com trouxinhas de maconha, embaladas para venda, foi encontrada pelos policiais.

As drogas foram levadas para a 91ª DP (Delegacia de Polícia), de Valença.