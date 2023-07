Espaço inaugurado foi entregue à população na tarde deste sábado, dia 22

O aniversário de Volta Redonda já passou, mas a população da cidade segue recebendo presentes. Neste sábado, dia 22, a prefeitura entregou a reforma da praça e do campo de grama sintética Edson José Pereira, no bairro Padre Josimo. A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), com recursos próprios, foi uma solicitação do vereador Edson Quinto.

Além da restauração do campo de grama sintética, as melhorias contam com reforma nos brinquedos; troca do alambrado; serviço de paisagismo, com construção de novos canteiros e revitalização das plantas rasteiras e forração; além de limpeza, pintura e reforma do meio-fio, com caiação.

Esta é a segunda revitalização em área de lazer que a prefeitura inaugura no Padre Josimo em um mês. No dia 17 de junho, foi entregue a reforma da Praça Maria Isabel Mazza Santana, quando, na ocasião, o prefeito Antonio Francisco Neto anunciou a reconstrução da Escola Municipal Palmares, que terá um investimento de aproximadamente R$ 11 milhões.

“Uma alegria imensa dar mais este presente para a população durante o mês de aniversário de Volta Redonda. Foram mais de 20 inaugurações por toda a cidade, com investimentos em diversas áreas, como Educação, Saúde e Esporte e Lazer, entre outras. Temos trabalhado muito na reconstrução de Volta Redonda e em obras importantes que irão preparar a nossa cidade para o futuro”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, agradeceu a dedicação da sua equipe e se comprometeu a reformar outra área de lazer do bairro.

“Sempre uma alegria estar no Padre Josimo. Agora vamos trabalhar na reforma do campo e dos vestiários do bairro, que é mais um pedido do vereador Edson Quinto e dos moradores”, disse.

O deputado estadual Munir Neto esteve presente no evento e destacou as parcerias que vêm ajudando na reconstrução de Volta Redonda.

“Quando o Neto retornou para a prefeitura, a cidade estava com muitas dificuldades em todas as áreas. Em um esforço conjunto com o Governo do Estado, Alerj, Câmara de Vereadores e de todos os nossos secretários e servidores, Volta Redonda está sendo reconstruída. Ainda temos muito a fazer e seguirei trabalhando para trazer verbas para a cidade, como a que irá levar asfalto para mais de 300 vias da cidade”, ressaltou. Fotos: Geraldo Gonçalves-Secom/PMVR.