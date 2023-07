PRF realiza ação educativa para o trânsito em Belford Roxo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã deste sábado, dia 22, uma ação educativa para o trânsito na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bairro das Graças, em Belford Roxo (RJ).

A atividade consistiu em uma pequena palestra direcionada à crianças de 5 a 10 anos de idade, durante o evento EBF (Escola Bíblica de Férias), com participação de mais de 50 crianças.

Na ação, foram abordados temas primordiais à segurança no trânsito, como o uso da faixa de pedestres, o significado das indicações do semáforo e o uso de cinto de segurança e dispositivo de retenção de criança em automóveis, bem como o capacete em motocicletas.

Houve também atividades lúdicas, como músicas com letras educativas sobre as regras de trânsito. Ao fim da palestra, as crianças passaram por uma atividade prática simulando carros transitando por avenidas e fazendo a travessia na faixa de pedestres observando as luzes do semáforo.

O objetivo consiste em aumentar a educação para o trânsito, com foco na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito. Anualmente, mais de 30 mil pessoas perdem sua vida precocemente devido a acidentes de trânsito no Brasil.

A Polícia Rodoviária Federal intensifica suas ações educativas, pois acredita que esse caminho é uma excelente ferramenta para promoção da conscientização dos condutores e demais usuários do trânsito, fazendo-o mais seguro para todos.

Neste âmbito, é desejável que a educação para o trânsito se inicie na infância, o que motiva sua extensão a escolas. Ao todo, cerca de 100 pessoas foram alcançadas por esta ação educativa, incluindo as crianças participantes e seus responsáveis.