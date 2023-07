Volta Redonda sedia Fórum Regional Sobre População em Situação de Rua

Evento tem como objetivo promover a troca de experiência entre os municípios do Médio Paraíba

Criar um protocolo integrado de ações e traçar estratégias para os cuidados voltados para a população em situação de rua no Médio Paraíba são alguns dos assuntos que serão tratados no Fórum Regional Sobre População em Situação de Rua. O evento irá acontecer nesta terça-feira, dia 25, a partir das 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), no bairro Aterrado.

O encontro, que acontece bimestralmente nas cidades da região, deverá contar com participantes dos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, além de Volta Redonda.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Especial da Smac, Mariana Pimenta, ao final do fórum será confeccionado um “Caderno de Protocolos”, contendo a metodologia adotada e o atendimento prestado por cada município.

“Durante esse encontro vamos mostrar os serviços que disponibilizamos em Volta Redonda e como os trabalhos são executados. O fórum é uma forma de estreitar os laços e de explanar a forma que os encaminhamentos das demandas chegam nos municípios. Queremos conhecer o que o outro oferta para encaminharmos de forma adequada e correta os nossos usuários”, explicou a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que o intuito desses encontros é de fomentar a discussão acerca dos direitos da população de rua, traçando estratégias de ações que fortaleçam a rede de atendimento e alcancem a complexidade das pessoas que utilizam o espaço público como moradia ou sobrevivência.

“Queremos colaborar com o desenvolvimento de projetos e protocolos que atuem na causa do problema, não somente em serviços de distribuição de recursos, mas em propostas que ajudem a proporcionar dignidade para todos os habitantes de Volta Redonda e região. É muito importante a participação de todos que tenham novas ideias para colaborar com a construção de novas ações e abordagens”, destacou a secretária. Foto de arquivo- Secom/PMVR.