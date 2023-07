Ato contra poluição da CSN reúne grande número de pessoas em VR

A manifestação contra o pó de ferro (pó preto) que é emitido pela Usina Presidente Vargas (Companhia Siderúrgica Nacional), ocorreu neste domingo, dia 23, às 10 horas, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

No local foram exibidos vários cartazes contra a poluição provocada pela CSN. A manifestação foi pacífica e mais de 1 mil pessoas participaram do ato.

Os manifestantes percorreram as ruas do bairro protestando contra os danos que afetam, não só o meio ambiente, mas a saúde das pessoas. No local foram posicionadas viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, mas o movimento foi tranquilo e com várias manifestações de repúdio contra a emissão da poeira que vem afetando a saúde dos moradores.

Fizeram uso da palavra, o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Edimar Miguel, que foi bastante aplaudido em sua manifestação contra a poeira.

Outro sindicalista que usou a palavra foi o ex-presidente e hoje diretor do Sindicato da Construção Civil, Sebastião Paulo. Líderes comunitários também fizeram o uso da palavra, pedindo mais consideração da empresa na emissão dos poluentes que atingem a saúde do trabalhador.