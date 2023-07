Deputado Jari participa de ato contra a poluição da CSN

Parlamentar parabenizou a sociedade civil pela iniciativa com propósito voltado exclusivamente para melhoria da qualidade do ar

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve ao lado da população no “Ato Contra a Poluição da CSN”, na manhã deste domingo, dia 23, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A manifestação popular, que seguiu em caminhada pelas ruas do centro comercial, contornando o antigo Escritório Central, e o ápice da indignação foi o grupo quando chegou ao painel da CSN que apontava que os bairros de Volta Redonda estavam com boa qualidade do ar.

“A minha participação foi como cidadão voltarredondense que, assim como as centenas de pessoas que estiveram aqui hoje, estão indignados com o nível de poluição na nossa cidade. Foi uma caminhada pacífica, descontraída e com muita ironia, onde a música mais cantada foi ‘Sorte Grande’, de Ivete Sangalo, que no refrão repete ‘poeira, poeira, levantou poeira’. Isso deu leveza ao ato que chama atenção para um problema muito sério. Esse pó contamina o ar, chega nos corpos hídricos e afeta a saúde da população, do pets e prejudica a flora”, falou Jari.

A luta pelo meio ambiente é recorrente nos mandatos de Jari no legislativo e foi ampliada quando assumiu a presidência da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). “Ressalto ainda que o apoio às manifestações populares também é marca de minha atuação na política. No ano passado, estive ao lado da população em ato pela mesma causa no dia 17 de julho”, citou.

O deputado lembrou que na última semana deu mais um passo para garantir a eficácia do monitoramento da qualidade do ar no Estado do Rio. “Junto com o deputado estadual Carlos Minc, fiz Projeto de Lei que determina a inclusão do parâmetro de Poeira Sedimentável (PS) nos serviços de monitoramento da qualidade do ar, possibilitando a retomada do monitoramento do pó emitido pela CSN”, reforçou Jari, que também pediu ao INEA (Instituto Estadual do Meio Ambiente) informações sobre o cumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) assinados pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ascom/Deputado Jari Oliveira