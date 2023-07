Um homem, de 39 anos, foi baleado no sábado , dia 22, na Rua Tancredo Neves, no bairro Cerâmica União, em Barra do Piraí.

A Polícia Militar foi acionada e informou que a vítima foi socorrida por familiares e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O homem está na sala amarela da unidade médica, lúcido e sem previsão de alta. A tentativa de homicídio foi registrada na delegacia da cidade. A polícia não conseguiu arrolar testemunhas.