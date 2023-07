Entregas e orientações foram feitas durante reuniões de Grupos de Convivência da Melhor Idade em 22 bairros da cidade

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda vem realizando a entrega de exemplares do Estatuto da Pessoa Idosa para idosos de Volta Redonda, com o objetivo de passar conhecimento sobre os direitos legais de proteção a esse segmento vulnerável da sociedade. Até agora, 977 idosos ganharam o Estatuto durante reuniões realizadas com os Grupos de Convivência da Melhor Idade em 22 bairros do município.

Os encontros contam com a participação do secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; dos integrantes da Patrulha de Proteção ao Idoso; da coordenadora do Projeto Advogado Social, da Secretaria de Ação Comunitária (Smac), a advogada Adriele Gama; e do inspetor G. do Carmo, da Guarda Municipal (GMVR), que está levando, através da música, uma mensagem de valorização dos idosos. A coordenadora das reuniões, Elizabete Teixeira, promove dinâmicas de grupo simulando situações de violência contra os idosos e desperta o interesse pela leitura do Estatuto.

“Nosso objetivo é entregar um exemplar do Estatuto para cada pessoa idosa de Volta Redonda, além de esclarecer os pontos mais difíceis da legislação, para que não tenham dúvidas sobre os seus direitos e se eles estão sendo violados. A população pode ajudar fazendo as denúncias quando perceber indícios de violência contra uma pessoa idosa, que podem ser feitas através de algum órgão da Smac; do NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona na 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), no Aterrado, ou na própria Semop, na Ilha São João, que a Patrulha de Proteção ao Idoso irá verificar”, explicou o secretário Luiz Henrique. Fotos: Divulgação-Semop/PMVR.