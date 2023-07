Heloísa Aguiar visitou o município na última semana com objetivo de conhecer a estrutura oferecida, principalmente, às mulheres vítimas de violência

A rede de atendimento da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda foi elogiada pela secretária estadual da Mulher, Heloisa Aguiar. Em visita ao município, na última semana, a secretária destacou os serviços disponibilizados na defesa dos direitos e proteção das mulheres, vítimas de violência doméstica e familiar, no município.

“Eu vejo que com todas as dificuldades que vocês têm para superar em políticas públicas para as mulheres, somente recebi notícias boas de como vocês trabalham. E vou colocar um núcleo, uma equipe da secretaria estadual para aprender um pouco com vocês, para ter noção de como se realiza este atendimento em rede. E foi com este objetivo que vim à cidade de Volta Redonda porque na capital é muito similar às demandas e como fazem neste atendimento aqui no município”, comparou Heloisa Aguiar.

Toda a visita foi acompanhada pela secretária municipal da Mulher e Direitos Humanos, Glória Amorim, que apresentou os setores de atendimento na rede de acolhimento a mulher. Glória informou sobre as novidades que vão acontecer em Volta Redonda, através da parceria com o Governo do Estado.

“O Governo do Estado já iniciou a obra de reforma na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, com duração de quatro meses. Também será feita a ampliação na SMDH para aumentar o espaço da CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher). Além disso, contamos integralmente com o apoio do prefeito Antonio Francisco Neto para a cidade receber do Governo Federal uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, com a prefeitura cedendo o terreno necessário”, mencionou Glória Amorim.

Glória ainda acrescentou que mais de 300 mulheres já foram diplomadas nos cursos gratuitos do projeto “Mulheres Mãos à Obras”, oferecidos desde 2021, pela SMDH, em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e gabinete do prefeito. As alunas recebem passagem, uniformes, lanches e equipamento de proteção individual. Fotos de divulgação- Secom/PMVR.