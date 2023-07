Polícia Rodoviária Federal promove Ação Educativa de Trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, durante a manhã desta segunda-feira, dia 24, uma ação educativa para o trânsito na empresa se transporte e Logística do Grupo Tora em Barra Mansa (RJ). A atividade consistiu em uma palestra voltada para a segurança no trânsito, em que foram abordados diversos aspectos inerentes à temática.

No decorrer da atividade a equipe do Getran falou sobre as estatísticas de acidentes de trânsito, consumo de bebidas alcoólicas, infrações de trânsito e sobre direção defensiva. No decorrer da ação foram conscientizados aproximadamente 77 colaboradores do Grupo Tora e terceirizados.

A ação teve por objetivo aumentar a educação para o trânsito, com foco na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito. Anualmente, mais de 30 mil pessoas perdem sua vida precocemente devido a acidentes de trânsito no Brasil.

A Polícia Rodoviária Federal intensifica suas ações educativas, pois acredita que esse caminho é uma excelente ferramenta para promoção da conscientização dos condutores e demais participantes do trânsito, fazendo-o mais seguro para todos.