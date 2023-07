Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem morto e outro ferido na noite de domino, dia 23, na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Bracuhy, em Angra dos Reis.

O homem, de 35 anos, morreu no local. A motocicleta em que ambos estavam colidiu com um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro teria fugido do local.

O ferido foi socorrido no Hospital de Praia Brava. Seu estado não foi informado. Foto: Redes sociais