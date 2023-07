Homem é preso por tráfico em Barra Mansa

Um suspeito de tráfico de drogas pulou de um morro ao perceber que seria abordado por policiais militares em Barra Mansa. Ele foi flagrado com entorpecentes na Rua 2, no bairro Santa Rita da Dutra, em frente a uma igreja católica, na tarde de domingo (23).

As drogas que o homem estava vendendo foram encontradas dentro de três bolsas em meio aos pés do suspeito, de 35 anos. Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem pulou morro abaixo, deixando as bolsas para trás. Não há informações da altura do barranco, mas o homem foi capturado. Ele ainda teria tentado resistir à prisão.

Dentro das bolsas foram encontrados 276 pinos de cocaína, 75 cigarros, 1.500 tubos vazios e R$ 50. O celular do suspeito também foi apreendido. Aos policiais, ele disse que fazia o plantão do tráfico de drogas. O homem foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi medicado.

Em seguida, foi levado para a delegacia, sendo autuado por tráfico. O suspeito, segundo informações, já teria outras passagens por tráfico, além de assaltos pela região. (Foto: Polícia Militar)