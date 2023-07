Identificado corpo encontrado no Rio Paráiba do Sul, em Pinheiral

Foi identificado como Kauã Alexandre Carneiro Araújo, de 19 anos, o corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul, no Parque Maíra, em Pinheiral. Kauã estava desaparecido desde o último dia 12.

O corpo foi encontrado enrolado em um cobertor e uma tela de arame. Familiares do rapaz fizeram o reconhecimento no Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços.

Avó do jovem registrou seu desaparecimento. Segundo o boletim de ocorrências, Kauã, que residia no Morro da Consquista, no bairro Santo Agostinho, saiu de casa à noite para assistir ao jogo do Flamengo e, após a partida, ele saiu e não foi mais visto.