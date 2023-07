Inea envia minuta do novo decreto sobre a qualidade do ar

O Inea nos enviou na última sexta-feira, dia 21, a minuta do novo decreto sobre a qualidade do ar em nosso estado, com foco principalmente em atividades poluentes como as executadas pela CSN.

O documento, na prática, endurece a legislação ambiental e segue os parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde em 2021 como seguros para a população.

Ou seja, é um texto atualizado.

A minuta está sob análise da Procuradoria Geral do Estado e depois será remetida ao governador Cláudio Castro. A validação deste decreto será um importante instrumento para que a fiscalização tenha mais força em nossa cidade. Sem uma legislação forte, a fiscalização fica enfraquecida.

Entre outras coisas, além de incluir o material particulado (o pó preto) na categoria de agentes poluentes a serem fiscalizados, o decreto determina que o Inea elabore, anualmente, um “Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar”, que deverá estar “em linguagem acessível e de fácil compreensão”.

Da mesma maneira, o órgão ambiental do governo estadual divulgará, diariamente, o Índice de Qualidade do Ar – IQAr, conforme metodologia e faixas de concentração definidas no Guia Técnico de Monitoramento da Qualidade do Ar”

A gente quer ver a CSN produzindo mais e poluindo menos, pois sabemos que isso é possível com investimentos e boa vontade.

Agradeço ao Philipe Campello, presidente do Inea, e ao vice-governador, Thiago Pampolha, pela atenção que estão dando à nossa cidade.

Nosso objetivo é atender aquilo que a população espera e tem cobrado nas ruas. Para isso, estaremos vigilantes e atuantes.